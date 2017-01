Diváci sú z novej moderátorky Televíznych novín nadšení: Zlatka, daj si na Lenku veľké bacha!

Už od samého začiatku, odkedy sa verejnosť dozvedela o Zlatkinom tehotenstve, sa hovorilo, že na jej miesto by mala zasadnúť buď Danica Kleinová, Veronika Ostrihoňová, alebo Lenka Vavrinčíková. Neskôr sa k tejto trojici pridala aj bývalá markizáčka Marianna Ďurianová. No teraz je už konečne známe, kto tento lukratívny flek napokon získal. Do teplého kresielka už onedlho zasadne rosnička Lenka a diváci si túto voľbu nevedia vynachváliť.

,,Výborný výber,“ ,,Super, Lenka sa tam perfektne hodí,“ ,,Konečne nová tvár, prajem jej to,“ rozplývali sa na markízackej fanpage ľudia, ktorí na novú tvár v spravodajstve nešetria komplimentmi. Okrem obrovského nadšenia sa zároveň objavili aj negatívne komentáre. Nie však na Lenku. Diváci sa totiž obávajú, že Zlatica sa z materskej opäť vráti príliš skoro a Vavrinčíkovú tak opäť definitívne odsunie na druhú koľaj.

Aj naposledy totiž jej dovolenka so synčekom Leom (6) trvala krátke štyri mesiace. ,,Lenke veľmi držím palce! Len sa obávam, že Zlatica sa vráti tak skoro ako po prvom dieťati a Lenka sa ani nestihne zabehnúť…“ napísala rozladene jedna z fanúšičiek. Objavili sa dokonca aj názory, že Zlatica by sa už na obrazovky vrátiť ani nemusela, pretože jej náhrada je omnoho lepšia.

Nuž, Puškárová by si rozhodne mala na svoju mladšiu kolegyňu dávať veľký pozor, keďže sa zo svojej moderátorskej stoličky ešte ani nestihla postaviť a Vavrinčíková už má obrovský fanklub, ktorý s jej príchodom do večerných správ ešte určite narastie.