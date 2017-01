Dnešný dobročinný Ples v opere s prekvapujúcim rozhodnutím: Na gong udrie nečakaný hosť!

Organizátori Plesu v opere siahli počas aktuálneho 17. ročníka po nečakanom rozhodnutí. Ples v opere, ktorý dnes večer odštartuje plesovú sezónu na Slovensku, totiž tento rok nebude otvárať špeciálny hosť slávnostného večera, ako to bolo zvykom vo všetkých doterajších ročníkoch.

Orange, ktorý je hostiteľom Plesu v opere, však zatiaľ meno osobnosti, ktorá to bude mať na starosti, neprezradil. „Siahli sme tento rok pri výbere osobnosti, ktorá udrie na gong a otvorí dobročinný Ples v opere, po netradičnom riešení. Ostane však prekvapením až do samotného úderu dnes večer,“ povedala Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere.

Samotní hostia tak do poslednej chvíle ostanú v napätí. V hre sú tri mená. Ples otvorí buď americká speváčka Ali Caldwell, členka plesového výboru Emília Vášaryová, alebo talentovaná Celeste Buckingham, ktorá na plese vystúpi aj so svojou kapelou King Shaolin. Dajme sa teda prekvapiť, kto to napokon bude.