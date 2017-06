Dochrámaná manželka milionára Tkáča: Poznáme to, čo malo ostať utajené! Úraz sa stal v kabarete! Čo tam robila?

Milionárska manželka Iveta Tkáčová bude na tieto dni ešte dlho spomínať. Obyčajná tanečná skúška sa v jej prípade totiž zmenila na hotovú drámu. Malo to byť prekvapenie pre manžela, no Iveta Tkáčová skončila po páde v nemocnici. Osudným sa jej stalo nacvičovanie tanečnej choreografie v kabarete Red Cat Cabaret Club, ktorý vlastní herečka a speváčka Lucia Siposová.

„Tak. Tanec je krásna vec, ale občas sa stane, že dvíhačka nevyjde. Aj tak to tango argentino raz dám. Mal to byť darček pre manžela. Tak nabudúce,“ napísala si Iveta k fotke na sociálnej sieti. Snímka zachytáva, ako nehybne leží na nemocničnom lôžku s infúziou v ruke.

„Chcela vystupovať v kabarete v šou Las Vegas Show. Chcela si nacvičiť argentínske tango a malo to byť v jeden večer prekvapenie pre manžela. V kabarete sa dá všeličo vymyslieť, tak sme jej vybavili choreografa na argentínske tango, lebo práve to nikdy netancovala. Začali spolu skúšať a takto nešťastne to dopadlo,“ dozvedeli sme sa zo zdroja.

„Tešila sa, že sa niečo nové naučí, lebo takých lektorov vo svojej tanečnej škole na burlesku a tango štýl nemá,“ dodal náš zdroj. Veríme, že Tkáčová sa dá čo najskôr do poriadku a opäť sa bude venovať tomu, čo tak miluje, tancu.