Dojemné gesto či morbídnosť? Karel Gott má už vlastný pomník!

Mnohí turisti ktorí dobre poznajú českú legendu, zostali na dovolenke veľmi prekvapení. Pravdepodobne by im ani nenapadlo, že by pri prechádzke okolo mora natrafili na Gottovu tvár namaľovanú na kameni. „Veľmi ma to prekvapilo. Išli sme po pláži a zrazu pozerám, že na jednom kameni je Karel a jeho meno. Tak som sa s ním hneď musela aj vyfotiť,“ povedala denníku Aha! turistka Zuza. So slávikom na kameni sa v Primorsku fotí mnoho ľudí.

Svedčia o tom aj fotografie na sociálnych sieťach. Karlovu podobizeň neznámy autor namaľoval podľa jeho CD albumu Pokaždé, ktorá vyšla pred pätnástimi rokmi. Ktovie, či sám maestro vie o tomto pomníku.