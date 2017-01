Dourážal ju ako ešte snáď nikto: Mázikovú nechutne vysmial kolega pred celým národom!

A nepodarilo sa jej to ani počas natáčania markizáckej Chart Show, keď sa do nej obul jej kolega z umeleckej brandže Ady Hajdu. Najprv sa pred zrakmi celého národa priznal, že má z Evy strach a to ani zďaleka nekončil. Keďže je od nej mladší, herec má momentálne 53. rokov, dovolil si na obrazovkách utrúsiť aj zopár nemiestnych vtipov na jej adresu.

Všetko sa to začalo vo chvíli, keď mali hostia stredajšieho kola hádať, komu patria predmety povykladané na stole. Malo ísť o známe osobnosti zo 60. rokov, ktoré ich vtedy aj používali. „Ja viem jednu vec, že všetky prístroje sú mladšie, ako ja," vtipkovala Máziková, ktorá zrejme neskôr oľutovala, že to vôbec vypustila z úst.

Ady sa totiž v momente chytil. „Ja si myslím, že všetci sme tu mladší ako ty. Ty si vlastne naša mama Slovenska. Takzvaná Tisícročná včela," zaklincoval herec a speváčka nevedela, čo má povedať. Vysúkala zo seba iba „okeeej" a trápnu situáciu obrátila na srandu.

No to, že Hajdu prestrelil sa nedalo prehliadnuť. Zareagovala aj moderátorka večera Adela Banášová. „To je výborné. Povedala som si, že dobre si dal a že stačilo. A ty ešte dáš Tisícročnú včelu," usmievala sa blondínka. Ady, bacha, aby sa ti to nevrátilo.