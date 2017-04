Dráma na natáčaní Bičanovej relácie 5 proti 5: Rýchly zásah záchranky!

Obľúbený program verejnoprávnej RTVS 5 proti 5 sa vysiela už od roku 2007. Za ten čas sa stal moderátor Andrej Bičan svedkom množstva nezvyčajných situácií, no na to, čomu musel čeliť v stredu, len tak ľahko nezabudne.

„Natáčalo sa ako v iné bežné dni. Rodiny boli v štúdiu už od rána a zrazu, mohlo byť niečo po druhej poobede, dostal jeden pán v hľadisku epileptický záchvat. Všetkých vrátane šokovaného Bičana okamžite poslali von a zavolali sanitku,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja, ktorý ďalej dodal, že kým sa situácia upokojila, prešla zhruba polhodina.

„Kým prišla pomoc, dali ho do stabilizovanej polohy. Vyzeral, že je v poriadku. Jeho blízki napokon v súťažení pokračovali ďalej, bol tam ako náhradník. Muža vzali do nemocnice,“ priblížil na záver. Po dramatickom incidente sa síce obnovilo natáčanie, no všetci zostali vydesení. A ako celú situáciu vnímal Bičan?

„Paradoxom bolo, že to bolo pred koncom dielu. Podľa mňa to bol epileptický záchvat. Nakoniec všetko dobre dopadlo. Jeho rodinní príslušníci hneď vedeli, čo majú robiť. Záchranka prišla relatívne rýchlo. Nestalo sa, vďaka bohu, nič vážne, je medzi nami veľa epileptikov,“ reagoval moderátor.