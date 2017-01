Ďurianová o svojom naivnom milostnom živote: Takto naložila bývalým!

Exmarkizáčka má za sebou viacero neúspešných vzťahov. Ako však sama v rozhovore pre týždenník Život prezradila, do každého išla po uši zamilovaná. No kým našla muža, s ktorým by si chcela založiť rodinu, nejaký čas to trvalo.

„Ja som totiž nenosila ružové okuliare, ale doslova cyklámenové. Na začiatku som videla na mužoch len to najlepšie a to, čo sa mi nepozdávalo, som ignorovala. Niekedy mi sklá praskli po pár týždňoch, niekedy po dlhšom čase. Ale až do momentu, kým sa tak stalo, som sa vznášala v oblakoch,“ povedala Ďurianová, ktorá si myslí, že jej naivita platí na 100 percent aj v láske.

Marianna pravdepodobne hovorila o jednom zo svojich ex - napríklad záletnom donchuanovi Honzíkovi Novotnom alebo českom moderátorovi, jej niekoľkomesačnom manželovi, Liborovi Boučkovi. Toho dokonca označila za najodvážnejšieho, keďže to spolu dotiahli až pred oltár.

Z jej slov je však zrejmé, že s aktuálnym vzťahom je spokojná. Hoci má Roman Doležaj problémy so zákonom, je šťastná, že jej ho osud vybral, lebo ich syn Romanko sa podľa jej slov javí ako úžasný. „Ja som totiž presne tam, kde a s kým chcem byť. A som spokojná,“ dodala pre Život.