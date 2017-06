Dve rany pre Vaša Miku v jeden deň: Najprv prišiel o post šéfa RTVS, no potom ho čakalo niečo oveľa horšie!

V druhom kole prevalcoval svojho súpera. Jaroslav Rezník sa stal novým šéfom RTVS so ziskom 95 hlasov. Jeho súper v druhom kole, Václav Mika, dokázal presvedčiť iba 50 poslancov. No to pre Miku ani zďaleka nebola jediná nepríjemná situácia.

Václav Mika, ktorému len pred pár dňami jeho mladá priateľka Kristína porodila dcérku Mišku, sa po 22 rokoch rozviedol! ,,Václav Mika a jeho už teraz ex manželka Andrea sa dnes rozviedli. Všetko sa vyriešilo za krátkych 15 minút," dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja. A hoci nám Mika ešte nedávno tvrdil, že rozvod s manželkou zatiaľ nerieši, zdá sa, že narodenie dcérky Mišky ho natoľko nakoplo, že sa rozhodol manželstvo definitívne ukončiť. Tomu sa zrejme najviac potešila jeho mladá priateľka Kristína, s ktorou sa tešia z ich prvého dieťatka.