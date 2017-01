Emma Drobná otvorene: Tie dve veci sa jej totálne hnusia!

„Predtým som si zaspievala iba u nás v záhrade alebo v garáži, keď mali kamaráti s kapelou skúšku. Mala som aj dva koncerty, lebo som to chcela aspoň skúsiť. Po SuperStar je spievanie už moja práca,“ priznáva Emma. Pred kamerou má však stres stále, no keď začne spievať, hneď je to lepšie.

„Keď nás počas SuperStar s kamerou prvýkrát prepadli v hotelovej izbe, ukryla som sa pod paplón a odtiaľ huhlala, nech idú preč,“ spomína. A kde Emmu fanúšikovia určite neuvidia? „Na diskotéke, kde hrá hudba priveľmi nahlas. Také to: Duc-duc! Neznášam, keď musím pri rozhovore s niekým kričať alebo mu odčítavať z pier, aby som vedela, čo mi chce povedať. A nikdy som nebola na zabíjačke. Nie som vegetariánka, ale vidieť to nemusím. Inak chodím asi všade...“ dodala.