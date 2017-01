Evita otvorene o nevere: Takto sa z toho určite dostanete!

Evita Urbaníková prežíva pekné obdobie – nedávno sa jej narodil syn a vychutnáva si pocit z dokončenia filmu Všetko alebo nič, ku ktorému napísala scenár. Príbeh dvoch kamarátok Lindy a Vandy je popretkávaný komplikovanými vzťahmi, nevera, plač, zúfalstvo ale aj smiech sú skutočným odrazom toho, čo spisovateľka s kamarátkami prežila.

Dej filmu vychádza z Evitinej knihy Všetko alebo nič, ktorú napísala v roku 2007. Hoci pri písaní svojej hlavnej hrdinke Linde predurčila náročnú životnú cestu, kde nebude chýbať iná žena po boku manžela, vtedy netušila, že o pár mesiacov sa ocitne v tej istej situácii. Žeby si vopred napísala do knihy osud? Hovorí sa, že náhody neexistujú, no ktovie…

Evita pred vyše šestnástimi rokmi stavila šťastnú kartu na moderátora Milana Urbaníka, s ktorým má syna Filipa a dcéru Lindu. Otec rodiny však po čase zalovil v inom rybníku. Pre mladšiu milenku nasledoval rozvod a Evita odrazu zostala na všetko sama. Po dvoch rokoch našla šťastie po boku partnera Borisa, za ktorého sa mala vydávať, no rozišli sa. Na prahu štyridsiatky to, zdá sa, konečne vyšlo.

Nakoľko je príbeh Všetko alebo nič inšpirovaný vaším životom?

Je to dobrý mix odžitého, odpozorovaného a odsnívaného, zrkadlo intímnych pocitov toľkých žien, že tvrdiť, že sú len moje, by bola veľká frajerina.

Vaša hrdinka Linda neľutuje, že sa rozviedla. Ste rada, že ani vy ste nezostali vo vzťahu, ktorý nešiel podľa vašich predstáv? Veľa žien si povie: Čo budem vymýšľať? alebo kvôli deťom to vydržím…

Neexistuje vzorec, podľa ktorého by sa mali ľudia vo vzťahu správať, keď všetko nejde tak, ako by chceli. Mám vo svojom okolí páry, ktoré zvládli nevery, krízy a dnes žijú spokojne a radostne. Ide o povahy, egá, nastavenie priorít a hlavne o intenzitu lásky, ktorá je vlastne najpodstatnejšia. Ak tá je už za horami-za dolami, niet o čo bojovať.

Dnes je nevera asi hit číslo jeden. Ako ste prežili tie ťažké dni, keď ste na všetko zostali sama? Máte recept, ako sa to dá prežiť a nezblázniť sa?

Ja neveru nevnímam ako hit. Vždy tu bola, vždy tu bude, má svoje príčiny aj dôsledky... Ľahko sa mi teraz, po rokoch, mudruje, ale snažiť sa pochopiť, prečo sa stala súčasťou našich životov, a čo zmeniť, aby sa situácia neopakovala, to je základ. A potom, odrevať si bolesti, odsmútiť rozchod či rozpad rodiny a potom sa raz zobudiť a ísť ďalej. Neľutovať sa roky a už vôbec nie túžiť po pomste. To nie je cesta, ako byť znovu šťastnou.

Ženy často zatrpknú, prestanú veriť mužom…

Ja verím mužom, poznám viac tých správnych ako tých chybných kusov. Ale už mi je každý „pán Dokonalý“ podozrivý. Normálny, dobrý chlap má svoje muchy tak ako my normálne ženy. Ale je vtipný, srdečný a má svoje ego pod kontrolou.

Pre mnohé ženy ste vzorom. Posúvala vás každá rana od života ďalej?

Nestala som sa len obeťou nášho zlyhania. Odpustila som jemu aj sebe a išla som ďalej. Sú oveľa horšie veci na svete ako to, že vás muž podvedie. Dôležité je, aby to čo najlepšie zvládli deti, a žiť tak, aby sa to nezopakovalo.

Riadite sa aj vy v živote heslom všetko alebo nič?

Nie. Je to čierno-biele videnie sveta, ktoré zaváňa sebeckosťou toho, kto to proklamuje a žiada. Vzťahy majú rôzne farby a milión ich odtieňov a tak je to dobre.

Vediete dcéru Lindu k tomu, že musí byť v budúcnosti voči chlapom opatrná a poriadne si ich „preťuknúť“?

Rady o „preťuknutí“ a opatrnosti sa mi veľmi nepáčia. To je také seriálové. Lindu učím skôr počúvať intuíciu a z chlapcov sa zasa budeme snažiť vychovať rovných, životaschopných džentlmenov. Dôležité je pre mňa to, ako s Palim žijeme. Myslím, že každý deň všetkým deťom dávame príklad, ako to môže fungovať, aby bola doma pohoda, smiech, a že problémy sa riešia bez kriku.

Keď analyzujete svoje predošlé vzťahy, odobrovali vám partnerov aj vaše dve deti?

Ja nemám za sebou toľko vzťahov, aby som to vedela analyzovať. Prišiel Pali, ja som mala hlavu v oblakoch, deti boli toho súčasťou, netvárila som sa, že je to len kamarát. Sme doma zvyknutí hrať fér a hovoriť si pravdu. Keď ho spoznali, necítila som žiadne trecie plochy, nejako to všetko klaplo, preto som pred žiadnou dilemou typu ja alebo deti nestála.

Vráťme sa k filmu. Viedli ste s režisérkou dlhé rozhovory o tom, ako má vaše spoločné dielo vyzerať?

Mám pocit, že rok sme nerobili nič iné… Strávili sme celý deň u mňa doma alebo v záhrade a pätnásť minút po tom, čo Marta odišla, sme si už volali. Pre mňa to bola aj veľká skúška trpezlivosti. Martuška totiž pracuje pomaly, precízne, každý detail prežúva aj niekoľko dní a po týždňoch sa k nemu vracia a ja so svojou povahou „poďme rýchlo ďalej“ som sa skoro rituálne popravila.

Mohla som do scenára zasahovať akoukoľvek formou a v rámci neho sme boli ako rodičia. Otec a mama. Ani jeden nesmel chýbať, aby sa dieťa narodilo. Viem, že film bude ženy baviť, lebo je o nich, bez zbytočných príkras, je bez pátosu, bez klišé a uisťuje ich, že praví chlapi existujú. Len si ich musíme všimnúť v tieni „zlých chlapcov“, ktorých stále riešime.

Dej filmu je okrem lásky aj o silnom pute medzi priateľkami. Aké je to u vás?

Svoje najbližšie priateľky poznám viac ako polovicu života. Všetky. Nie je ich veľa, ale o to intenzívnejšie sa o seba staráme. Lebo všetky vieme, že ženské priateľstvo je v živote nenahraditeľné...