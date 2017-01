Evita krásna a štíhla ako nikdy predtým: Prezradila recept na bleskové chudnutie po pôrode

Premiéru filmu Všetko alebo nič máte, zdá sa, že úspešne za sebou. Uvažovali ste napríklad nad voľným pokračovaním?

Myslím, že na takéto úvahy je príliš skoro. Teraz si užívam ohlasy od divákov, pozitívna energia, ktorá ide z ľudí, čo reagujú, stojí za to, aby som si ju vychutnávala naplno.

Aký bol feedback tesne po premiére od vašich priateľov, blízkych, fanúšikov...

Bol nad očakávania dobrý. Celý čas, čo sme na filme robili, som si bola našou prácou istá, ale v deň premiéry som vstala so stiahnutým žalúdkom. Nikdy neviete, ako a či bude fungovať chémia, trochu som bola v strese.

S filmom ste teda išli tzv. s kožou na trh... Nebáli ste sa kritiky?

Kritika je súčasťou života každého človeka, ktorý tvorí pre ľudí, rátam s ňou. Tú, ktorá ma niekam posunie a inšpiruje ma, dokonca aktívne vyhľadávam. Rada sa učím, rada počúvam iný názor na vec. Kritiky, z ktorých trčí zášť a sú plné osobných invektív, s ľahkosťou prechádzam, lebo im nerozumiem.

Človeku, ktorý nečíta moje knihy alebo sa mu nepáčia, napriek tomu ide do kina na môj film, aby potom rozhorčene písal, tak teda to je škandál, čo iné sme mohli čakať ako toto hrozné dielo, prosto nerozumiem. Nevenujem toľko energie veciam, ktoré sa mi nepáčia, nemám potrebu ich zhadzovať, preto to nechápem.

Na premiére Všetko alebo nič ste sa objavili v skvelej forme, čo je na ženu po pôrode naozaj obdivuhodné. Ako ste sa dostali tak rýchlo do formy?

Móda je milosrdná, keď sa viete obliecť... Jakubko sa narodil do veľkej rodiny, kde ma okrem neho potrebujú aj ďalšie deti, neprestala som úplne pracovať, výdaj energie mám dosť veľký. Tak nejako kilá odchádzajú samy, nemám čas rátať sacharidy a bielkoviny.

V tehotenstve ste cvičili alebo dbali na stravu?

Veľmi som chcela cvičiť, ale nechcelo sa mi, tak som to nesilila, vyhovárala som sa na to, že počúvam svoje telo. Zdravo sa stravujem už dlhšie, v mojom veku už viem, že to, čo telu dávam teraz, mi neskôr vráti. Až na pár týždňov, keď mi lekár naordinoval povinný oddych, som bola stále v pohybe, môj život je celkom dynamický, tak sa kilá na mňa veľmi nelepili.

Veľa žien sa totiž zaoberá kilečkami navyše nielen po pôrode... Riešili ste niekedy takúto dielmu?

Celý život! Ale odkedy to nie je moja priorita a vyhodila som zo skrine všetky „motivačné“ kúsky oblečenia, ma to tak nemáta. Dôležité je, že som zdravá, že mám energiu, nedostatky sa dajú zakryť.

Možno často kladená otázka, chceli ste byť vždy spisovateľkou?

Novinárka, spisovateľka... áno, čo si pamätám, vždy som to chcela robiť.

Kedy ste v sebe objavili talent na písanie?

Už na základke ma bavilo písať a učiteľom sa to páčilo. Na gympli som zakladala časopisy, posielala svoje výtvory do všetkých možných literárnych súťaží, žila som tým stále.

Čo vás inšpiruje v móde?

Nesledujem veľmi trendy a už vôbec sa podľa nich neobliekam, na to som pohodlná. V lete mám rada tričko a krátke nohavice alebo nejaké ľahké šaty, v zime džínsy. Najradšej nakupujem tak, že keď máme fotenie v magazíne, vyberiem si z toho, čo donesú stylistky, vždy majú pekné kúsky. V obchode si vždy kúpim vec, ktorá je rovnaká ako tie, čo mi už visia v skrini.

Pýtam sa zámerne, lebo na mnohých večierkoch sa objavujú módni kritici a veľa outfitov veľavravne komentujú, beriete si z ich slov poučenie alebo ich nevnímate...

Poučenie? Nie. Móda je hra, nie niečo, v čom sa musím vzdelávať.

Váš syn Jakubko je pokojné dieťa alebo viac neposedné...

Jakubko je spokojné bábätko. Naozaj platí, šťastná mama, šťastné dieťa. U nás stopercentne.

Ako stíhate skĺbiť rodinu, deti, prácu, starosti okolo filmu vám tiež museli dať poriadne zabrať.

Moja práca na filme sa skončila ešte pred Jakubovým narodením, všetko, čo sa okolo filmu teraz deje, je zásluhou skvelého tímu ľudí, ktorí majú na starosti marketing. Pochopiteľne, teraz som doma, robím, keď Kubko spí a do chodu domácnosti viac zapájam staršie deti. Zo dňa na deň nám to ide.

Čo vás zaujalo na vašom partnerovi, keď ste ho prvýkrát uvideli?

Neviem, či to bolo hneď prvýkrát, ale zmysel pre humor a ľahkosť žitia. Je chodiaci dôkaz toho, že keď nejde o život, nejde vlastne o nič a všetko sa dá vyriešiť...

Máte nejaký recept, ako sa zo života nezblázniť?

Nebrať sa príliš vážne a brať veci také, aké sú.

Existuje vo vašej mysli sen, ktorý by ste ešte chceli zrealizovať?

Áno. Chcela by som ísť na pol roka niekam do zahraničia a študovať jazyk. To mi však očividne tak skoro nehrozí, Kubko nám trochu zamiešal karty.