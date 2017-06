Exkluzívne! Po moderátorovi Martinovi Nikodýmovi poznáme meno prvého súťažiaceho v Pevnosti Boyard!

Denník Plus JEDEN DEŇ bol prvý, kto priniesol informáciu o návrate legendárnej relácie na televízne obrazovky. „Už v lete budeme pre divákov nakrúcať úplne nové epizódy obľúbenej Pevnosti Boyard,“ prezradila nám pred mesiacom hovorkyňa televízie Markíza Tatiana Tóthová.

V tom čase ešte nebolo známe, kto sa zhostí postu moderátora. Dnes je však už jasné, že ním bude Martin Nikodým, ktorý sa na obrazovky Markízy vráti po desiatich rokoch.

„Teším sa na to. Točiť sa bude už teraz v júni. Veľa o tom ešte nemôžem rozprávať, ale je zaujímavé, že to bude môj návrat do Markízy presne po desiatich rokoch a zároveň návrat na Pevnosť Boyard, kde som súťažil, po dvadsiatich rokoch,“ povedal nám moderátor.

Ako sa nám podarilo exkluzívne zistiť, jedným zo súťažiacich by mal byť aj herec René Štúr. „Nemôžem zatiaľ nič povedať, mám embargo,“ povedal nám René, čím vlastne našu informáciu potvrdil. Ďalším účinkujúcim by mal byť aj spevák Tomáš Bezdeda, no jeho účasť ešte nie je potvrdená.

