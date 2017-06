EXKLUZÍVNE Poznáme pravé miesto svadby Adely a Viktora: Svoje ÁNO si povedali v kostolíku v TEJTO dedinke!

Hoci dnes je pre Adelu a Viktora v Tomášove veľký deň, svoje áno si povedali už v piatok. V kaštieli, kde pozvali množstvo hostí, si už manželia užijú iba pravú svadobnú párty so všetkým, čo k tomu patrí. Kde sa však naozaj zobrali? My to vieme!