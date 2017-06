EXKLUZÍVNE Veľký rozhovor s Anetou Pariškovou o jej novom mužovi: Plánuje nebodaj ďalšiu svadbu?

Aneta, v poslednom čase žiarite. Je za tým váš nový priateľ? Môžete prezradiť, kde ste sa zoznámili, ako to prišlo a veríte na osud?

- Asi je v živote všetko tak, ako má byť. Stretli sme sa úplne náhodou, ale som rada, že sme sa stretli.

Ste veľmi šťastná, vidno to na vás...

- Áno, som veľmi šťastná, takže už to nemôžem ani maskovať (smiech). Pevne verím, že to vydrží. Život je nevyspytateľný. Niekto si môže myslieť, že som naivná. Ja som nikdy neprestala veriť na lásku a do konca života budem veriť na lásku. Láska má veľa podôb, nemusí to byť len láska k mužovi, ale láska ako taká je základný princíp života, takže na lásku, ale aj na lásku k mužovi budem veriť do konca života, lebo inak by som v podstate bola už mŕtva.

Myslíte si, že on je už ten pravý muž vášho života?

- Všetko tomu nasvedčuje, takže pevne verím, že naozaj sme sa mali stretnúť, že už spolu aj zostarneme. Pevne verím, že to tak bude.

V minulosti ste mali oboch manželov mladších. Váš momentálny partner je od vás o dva roky starší. Vidíte v tom nejaký rozdiel?

- Nikdy som neinklinovala k mladším mužom, práve naopak. Buď k rovesníkom, alebo skôr k starším, takže to je jeden z paradoxov môjho života, že som sa vydala za dvoch mladších. Nie je to pre mňa vôbec typické, že by som vyhľadávala mladších mužov. Teším sa, že Mirko je o dva roky starší, čo je úplne ideálne.

Vedeli by ste si predstaviť, že by ste sa tretíkrát vydali?

- Všetko si vie človek predstaviť. Nič nie je nemožné.

Bavili ste sa spolu už na túto tému?

- Myslím, že to je ešte predčasné. Je nám spolu dobre a to je dôležité.

O vás je známe, že ste naplno vyťažená žena, ako to všetko zvládate?

- Všetko, čo robím, ma baví a to je veľké šťastie od Pána Boha. Nemám čas na kaviarne a obchody. Často si spomeniem tesne pred moderovaním, že si nemám čo obliecť (smiech). Alebo si to všimne Mirko, ktorý ma upozorní, vytiahne ma a donúti ma, aby som si išla kúpiť niečo na seba.

Málo je takých chlapov...

- Áno, dokonca mi doladí šperky k šatám atď. Keď som išla moderovať ples, vybral mi šaty, potom ich na mne poprišíval, aby to bolo presné. Som naozaj veľmi rada, že mi s týmto pomáha.

Takže niekedy si dáte vyslovene od neho aj poradiť, čo sa týka módy?

- Áno, lebo to nie je moja doména. Móda nepatrí medzi moje priority. Sú ženy, ktoré vyslovene módou žijú, u mňa to priorita jednoducho nie je. Pre mňa je to pre život nepodstatné, ale som rada, že toto drží pod kontrolou. Vie mi poradiť v každom smere, aj čo sa týka škôlky, je taký do koča aj do voza.

Vie aj variť?

- Áno, vie variť aj grilovať špecialitky, naozaj všetko od sladkých vecí po guláš.

Takže vás niekedy odbremení aj od víkendových obedov?

- Veľmi, jasne. Často máme grilované jedlo, ešte to pekne naaranžuje.

Blíži sa čas letných dovoleniek, máte naplánovanú nejakú spoločnú?

- Viete čo, ani veľmi nie. Chceme byť jednoducho čo najviac spolu. Uvažovali sme, že by sme chlapcov (Pariškovej troch synov, pozn. red.) dali do denného tenisového tábora. Je to šport, ktorý robia všetci traja, veľmi ich to baví.