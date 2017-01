Exsuperstaristi dostali lukratívnu ponuku: Kšefty s Rytmusom?

Od SuperStar už ubehol nejaký ten rok. Ako sa vám darí?

S. S.: Určite dobre. Spievam a to je to, čo ma baví. Pracujem na sebe, aby som sa jedného dňa mohla spevom aj živiť.

D. S.: Darí sa nám dobre až na to, že som celý rok 2016 často chýbal v škole. Bol som totiž pravidelne chorý a tiež som mal veľmi veľa vystúpení.

Ste ešte s niekým z bývalých súťažiacich v kontakte?

S. S.: Bohužiaľ nie som s nikým v kontakte, čo ma zároveň veľmi mrzí.

D. S.: Ani veľmi nie. Párkrát som sa stretol s Emmou Drobnou, no bolo to príjemné stretnutie.

Čo sa u vás od čias skončenia SuperStar zmenilo?

S. S.: Musím povedať, že sa toho veľmi veľa zmenilo. Ľudia na uliciach ma spoznávajú, chcú sa so mnou odfotiť a mám svojich fanúšikov. Je to však príjemné a pre mňa zároveň niečo nové. V prvom rade mám teraz viac možností, ako svoj sen uskutočniť, pretože vďaka SuperStar som v povedomí ľudí.

D. S.: Nastala u mňa veľká zmena už pred samotnou súťažou... spevu som sa totiž nikdy aktívne nevenoval (bol som vlastne úplný začiatočník). Spieval som si len sám pre seba a nikdy predtým som nespieval s nejakou kapelou. Zrazu z rôznych miest mali záujem o vystúpenia. So Sabínou sme tak koncertovali po celej ČR. Tiež veľká zmena sa prejavila aj tým, že veľa z mojich fanúšikov, no predovšetkým dievčatá má kontaktovali na sociálnych sieťach.

Problém však bol v tom, že mnoho ľudí sa za mňa vydávalo a fanúšikovia si tak písali úplne s niekým iným. Je veľká škoda, že keď som bol v SuperStar, tak som od nikoho nedostal radu, aby som si hneď vytvoril patričné opatrenia, aby sa nemohlo za mňa toľko ľudí vydávať.

Neľutujete s odstupom času svoju účasť v šou?

S. S.: Absolútne nie. Som veľmi rada, že ma môj brat Dalík do súťaže prihlásil. Bola to skvelá skúsenosť, ktorá mi dala do života mnoho. Mám krásne spomienky. Nie každý sa prebojuje takto ďaleko, a preto som za túto skúsenosť nesmierne vďačná.

D. S.: Určite neľutujem. Bola to pre mňa veľká skúsenosť. Vďaka tejto súťaži viem, že sa chcem venovať spevu na profesionálnej úrovni. Vďaka SuperStar nás predsa mohlo spoznať toľko ľudí z ČR i zo Slovenska.

Naspievali ste nejaký singel alebo vydali CD?

S. S.: Zatiaľ som ešte nič nevydala. Spievam iba prevzaté piesne. No verím, že si moji priaznivci budú jedného dňa spievať aj moje vlastné.

D. S.: Naspieval som singel s názvom Kouzlo bílejch rán. Ide o vianočnú pesničku, ktorú som vydal 23. 12. 2016. Škoda, že som ju však nestihol vydať aj skôr. Napriek tomu mala pieseň za pár dní na Youtube zhruba 200 000 pozretí.

Nechystáte sa koncertovať po Slovensku?

D. S.: Prišla nám ponuka, ktorá zatiaľ nie je 100-percentná. Mali by to byť 4 koncerty v júni. Plánované miesta budú Levice, Košice, Bratislava a Nitra. Takže uvidíme, či budú akcie aj potvrdené. Určite by sme však radi mali vystúpenie aj na Slovensku, keďže sme tam ešte nespievali. Máme tam mnoho fanúšikov a verím, že by sme im tým urobili radosť.

Po skončení SuperStar vás oslovil nejaký producent?

S. S.: Po speváckej šou nás oslovilo viac ľudí, ale nechceli sme sa do ničoho hrnúť bezhlavo. Začať s niekým spolupracovať je totiž dôležité rozhodnutie, ktoré by mohlo ovplyvniť celú našu budúcu kariéru a život. Preto sme boli trpezliví, že sa to až teraz vyplatilo. Nedávno sa totiž úplne náhodou objavil niekto, o kom si myslím, že je veľmi schopný a má veľa kontaktov. Verím, že je to na dobrej ceste.

Na tebe, Dalik, vidieť, že si poriadne vyrástol. Fanúšičky ťa musia prenasledovať na každom kroku.

D. S.: Je to tak. Veľa mojich známych som v priebehu jedného roka prerástol. Mnoho dievčat mi hlavne volá, píše, no nestíham im odpisovať. Takže sa, samozrejme, veľmi ospravedlňujem, pretože sa to časovo nedá stíhať, pri mojom vyťažení - škola, spev, futbal.

A čo tvoj synček, Sabína? Určite už tiež vyrástol...

S. S.: Synček rastie ako z vody. Už má tri roky a je to moja najväčšia láska. Myslím si, že bude tiež muzikálne nadaný.

Počuli sme, Dalibor, že máš priateľku, je to pravda?

D. S.: Že mám priateľku, som už počul viackrát, ale nie je to pravda. Dokonca som počul, že už s nejakou dievčinou čakám aj dieťa a podobné nezmysly. Myslím si, že aj do budúcnosti sa neubránim rôznym výmyslom, ktoré niekto vyhlási alebo zverejní na sociálnych sieťach.

A ako si na tom ty, Sabínka?

S. S.: Slobodná (úsmev)

Sabínka, ty si mala počas SuperStar obrovskú trému. Ešte stále u teba pretrváva?

S. S.: Mala som hroznú trému, ktorá sa v tom čase nedala ovládať. Veľkú úlohu v tom však zohrali súkromné problémy, pre ktoré som sa nedokázala uvoľniť. Nebola som totiž schopná ukázať, čo skutočne viem. V túto chvíľu je to neporovnateľne lepšie.

Na pódiu sa cítim dobre a pohodlne. Užívam si to a viem, že mám stále veľké rezervy, a preto na sebe pracujem a zdokonaľujem sa, keďže talent nie je všetko. Konečne si uvedomujem, že spev je môj život.

Kde vás najbližšie uvidíme?

D. S.: Nedávno nás so Sabínou oslovili, aby sme sa zúčastnili na súťaži, ktorá má názov Biggest Talent. Zúčastnia sa súťažiaci z celého sveta. Ponuku sme prijali. Štart súťaže je od 15. 1. 2017. Teraz v januári ma budete môcť vidieť aj v relácii Chart Show, kde zaspievam známy hit od Michaela Jacksona.

Čo by ste chceli v živote dosiahnuť?

S. S.: Mám svoje životné hodnoty. Šťastie, zdravie, láska, rodina sú pre mňa najdôležitejšie. Chcela by som si splniť svoj sen, a to živiť sa spevom, robiť v tejto sfére naplno, profesionálne a pritom si zachovať pokoru. Rada by som pomáhala druhým a hlavne deťom, ktoré potrebujú pomoc. Chcem ľuďom rozdávať radosť a šťastie.

V tomto roku som si tiež stanovila ciele, ktoré chcem dosiahnuť. Zbavím sa nejakých zlozvykov a budem spievať každý deň. Budem viac cieľavedomá, to je pre mňa prioritné. Keď človek skutočne chce a ide si za svojím cieľom, tak dokáže všetko. Nič nie je nemožné.

D. S.: Predovšetkým úspešne dokončiť štúdium, vydať mnoho pesničiek, ktoré by sa hrali v rádiu, a tiež CD. Hrať prvú ligu vo futsale, ktorému sa venujem, a byť najmä šťastný. Mojím cieľom je tiež naučiť sa hrať na gitare, natočiť dobré videoklipy a mojím snom je aj naspievať dueto napríklad s Rytmusom, Majkom Spiritom alebo s Igorom Kmeťom. Chcel by som sa tiež viac stretávať so svojimi fanúšikmi, no tiež nájsť dobrého manažéra.

Plánujete aj naďalej spievať vo dvojici? Alebo možno časom každý sám...

S. S.: Mali sme mnoho koncertov takmer po celej ČR a sme vďační všetkým, ktorí nás dodnes podporujú a veria v nás. Myslím si, že pre ľudí sme zrejme zaujímaví a zapamätateľní najmä tým, že sme dvaja súrodenci, ktorí vedia spievať a v SuperStar to dotiahli naozaj ďaleko.

Každý si nás zo SuperStar vybavuje ako dvojicu a doposiaľ sme vystupovali spoločne, no rada by som začala spievať sama. Brat Dalik má mladšie publikum než ja, a tak by som rada spievala pre širšiu škálu ľudí.