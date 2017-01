Fanúšikovia si môžu vydýchnuť: Žbirka má pre nich dobré správy!

Choroba na speváka zaútočila v Londýne a pre jej vážnosť dokonca skončil aj v rukách lekárov. Keďže antibiotiká nezaberali, Žbirkovi nezostávalo nič iné, ako ísť do nemocnice a liečiť sa infúziami. Fanúšikovia sa za neho modlili a želali mu skoré uzdravenie.

O speváka sa báli o to viac, že na zápal pľúc zomrela pred rokmi jeho mama Ruth. Napokon však zjavne všetko dobre dopadlo. „Uvítací výbor. Vitaj doma,“ napísal k fotografii, na ktorej nedočkavo pózujú dva psíky. Záber jeho priaznivcov veľmi potešil. Znamená to totiž, že sa mu konečne polepšilo a spevák sa vracia späť do normálu. Azda už čoskoro aj na koncertné pódiá.