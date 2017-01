Ferencová z Kolesa šťastia bola v detstve obvinená z krádeže: Zlodejkou preto, že je Rómka!

Alžbeta Ferencová len nedávno dostala ponuku stať sa tvárou markizáckej súťaže Koleso šťastia, no vtedy ešte vôbec netušila, aká spŕška kritiky sa na ňu od divákov začne hneď od prvého dielu valiť. Ľudí totiž od začiatku iritovali jej tančeky, afektované správanie, vyzývavé oblečenie a spievanie pri tabuli s písmenkami. Betka bola dlho z týchto negatívnych reakcií poriadne rozhodená a bránila sa tým, že ona sa iba drží scenára.

No zdá sa, že v minulosti musela bojovať s oveľa horšími vecami. Ako totiž v Teleráne otvorene priznala, na základnej škole to mala poriadne ťažké. ,,Ja som Rómka a vôbec sa za to nehanbím. Naopak. Som na to hrdá. Ale deti ešte na základke mi to dávali poriadne pocítiť. Keď napríklad v triede niečo zmizlo, tak automaticky to ukradla Ferencová, lebo je Rómka," zaspomínala si so smútkom v hlase Alžbeta. ,,Dokonca, aj keď som mala dobré kamarátky a neskôr sa dozvedeli, že som Rómka, odrazu sa so mnou prestali baviť. Mala som však samozrejme aj také, ktorým to vôbec neprekážalo a neriešili to," dodala krásna speváčka a tanečníčka, ktorá sa našťastie už dnes s podobnými útokmi nestretáva a mnohé jej neprajné spolužiačky jej dnes môžu len závidieť.