FOTO 18+ Plačkovej bývalý z jojkárskej šou VyVolení: Natočil ďalšie por*o, no všetkým je na smiech!

Atraktívny Košičan sa snažil zviditeľňovať aj po skončení šou v roku 2013. Noro sa pokúšal preraziť v modelingu a neskôr si narazil Zuzanu Plačkovú. No tá už od neho dáva ruky preč a nechce, aby ju s ním spájali. Stále sa mu však vo vodách slovenského šoubiznisu nepodarilo „chytiť miesto".

O slovo sa chtiac-nechtiac prihlásil aj pred rokom, keď sa v médiách objavili informácie o jeho „kariére". „Noro pracuje na gay pornostránke, vyzlieka sa na počkanie, ale ak záujemca prihodí nejaké to euro, nemá problém sa ukájať, dopadol ako troska,“ neskrýval pred rokom smútok blízky Tokárov priateľ, ktorý si neželal byť menovaný. Na pikantnej stránke vystupoval pod pseudonymom Enrique Bello a prezentoval sa ako bisexuál. No nestačilo mu to!

Teraz šokuje opäť! Svojím video počinom, ktoré sa objavilo na internete. Muž, ktorý sa až nápadne podobá na Norberta, má aj tie isté tetovania a dokonca aj rozpráva po slovensky, leží letmo pohodený na gauči a spoločnosť mu robí pohľadná tmavovláska.

So svojím prirodzením sa istý čas „hrá" sám, a potom mu pomôže kamarátka s výhodami. Takto sa počas viac než dvadsiatich minút striedajú, no je zjavné, že sa nudia. Stále sa totiž rozprávajú a očividne sledujú, koľko ľudí ich za počítačom pozerá.

Veľký rozruch však ale nenarobili. Vzhliadnutí majú len niečo vyše 3600 a majú viac záporných hodnotení, než tých kladných. Noro, stálo ti to za to?

Snažili sme sa skontaktovať aj s hlavným aktérom, no neúspešne. Tokár sa však môže ozvať k nám do redakcie a reakciu nám poslať aspoň takto!