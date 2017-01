FOTO Ak ste sa ešte nestihli naraňajkovať, ani to nerobte: Z pohľadu na Daru a Rytmusa sa vám zdvihne žalúdok!

Tak toto je zrejme už absolútny vrchol nechutnosti. To, že Dara Rolins (44) a Patrik Rytmus Vrbovský (40) sú do seba stále zamilovaní ako dve hrdličky, je už snáď každému jasné. Ak by však aj náhodou nebolo, zábery, ktoré raper zverejnil, vás o tom určite presvedčia. Na toto totiž treba naozaj silný žalúdok.