FOTO Banášová najnovšie skúšala erotický tanec pri tyči: Adela, ako striptérka sa neuživíš!

Špeciálna silvestrovská časť pesničkovej relácie bude zjavne stáť za to. Kolo, ktoré bude venované Hitom dobrej zábavy, Banášovú totiž tak vyburcuje, že na obrazovkách predvedie zopár odvážnych kúskov. Využije, že jedným z účinkujúcich bude aj akrobaticko-tanečné vystúpenie skupiny Vertigo a po ich čísle sa prihlási o slovo ona.

Za obeť jej padne tyč, okolo ktorej sa bude zvesela vrtieť. Čo na tom, že bude mať na sebe elegantné zlaté šaty. A hoci to z fotografie nevyzerá príliš esteticky, niekoho to v sobotu večer predsa len rozvášni. „Daj si šaty dole, pôjde ti to lepšie,“ zaželal si moderátor Peter Marcin.