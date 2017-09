FOTO Bývalá tvár Telerána Dodo Kuriľák: Z cesty okolo sveta si doniesol...preboha, veď to je ...!

Zbalil si kufre a vybral sa do sveta. Dodo Kuriľák, ktorý je divákom známy z markizáckeho Telerána, sa v polovici apríla rozhodol, že opúšťa televíziu a vyberá sa na potulky svetom. Odtiaľ si doniesol vskutku poriadne zvláštny suvenír - záchodovú dosku. „Viem, že to vyzerá zvláštne, no zrazu som mal možnosť mať viac batožiny, tak som si povedal, prečo nie. Aspoň budú ľudia ku mne radi chodiť,“ prezradil v Teleráne Kuriľák, ktorý navštívil Kubu, Ameriku, Kanadu, Japonsko, Singapur, Indonéziu, Malajziu, Thajsko, Vietnam, Čínu či Južnú Kóreu i Havaj.

