FOTO Čo to tam, preboha, má? Sladká hviezda Tvojej tváre skrýva pod tričkom nechutné tajomstvo!

Mladá kráska má za sebou už premenu lídra kapely Scooter, extravagantnú Rihannu a aj bradatého uja zo ZZ Top. Včera sa na obrazovkách predviedla ako sladká hviezdička Ariana Grande, kde tancovala v poriadne sexi kostýmčeku. A hoci diváci jej vystúpenie pochválili a zhodli sa, že jej to skutočne vyšlo, viacerým to nedalo a upozornili na trošku nechutný detail, ktorý si na nej všimli.

Čítajte viac

Hlavná tvár Telerána nečakane ohlásila svoj odchod: Odpadnete, kto sa hrabe na jej miesto!

Trapas s premenou Bezdedu na Banášovú: Jeho reakcia Adelu rozhodne nepoteší!

Ten však nepredviedla len teraz, ale do očí ľuďom udrel už počas vystúpenia Rihanny. ,,Všimli ste si, aké ma hrozne chlpaté ruky?" ,,Bola zlatá, ale mohli jej trošku oholiť ruky," ,,Sranda, že teraz Bezdedovi oholili ruky a Viktórii nevedia? Vyzerá to dosť odpudivo," ,,Som sama, kto si všimol, že má neskutočne chlpy na rukách?" ,,To aj Rihanna má také chlpaté ruky?" reagovali fanúšikovia Tvojej tváre. Všimli ste si to na nej aj vy?

Šebová bude v šoku: Navštívili sme jej nevlastného brata a čakala nás hrôza! Pád z balkóna a zakrvavená tvár!

Takáto extrémna premena v O desať rokov mladší ešte nebola: Žene zmenili takmer celú tvár!

Hviezda obľúbenej šou Tvoja tvár skolabovala: Herečka skončila v nemocnici!

Markíza sa poriadne odviazala: Do šou Tvoja tvár znie povedome oslovili aj dedinského „truľa"!

Najväčšie utrpenie v šou Tvoja tvár znie povedome: Mázikovej dlhé hodiny hrôzy!

To koho tam dosadili? Tretia séria šou Tvoja tvár znie povedome plná prekvapení!