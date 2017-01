Ďalší extrémny prípad v markizáckej šou: Vypadali jej zuby, stratila flek v banke a živí sa ako chyžná!

Depresie, problémy v rodine, ale aj so zdravím... Toto všetko sa podpísalo na zaľúbencoch, ktorí síce chceli vyzerať ako príťažliví mladí ľudia, no mali od toho poriadne ďaleko. Teda do chvíle, kedy si ich do parády nezobral tím odborníkov!