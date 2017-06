FOTO Ďalšia revolúcia v modelingu! Na Bratislavských módnych dňoch sa objavila plnoštíhla kráska! Wau, veď vyzerá ako klon svetovej herečky!

Nie je to tak dávno, čo sa na Miss Slovensko vo finálovej dvanástke objavila boubelka Dominika Dávidová, ktorá spôsobila hotový ošiaľ. Pri ultra vychudnutých súťažiacich totiž jej plnšia postava priam bila do očí a celé Slovensko z nej bolo hotové. Samozrejme, v tom pozitívnom slova zmysle. A teraz na Bratislavských módnych dňoch po móle kráčala ďalšia plus size modelka.