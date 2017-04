FOTO Dara a Rytmus sa po rokoch konečne rozhýbali: Zásnuby?

Dara sa s Patrikom dala dokopy pred viac ako 5 rokmi. Bolo to po náročnom období plnom bolesti, keďže speváčka čelila nevere svojho priateľa hudobníka Matěja Homolu a následnej tragickej nehode, pri ktorej pod kolesami jej auta zahynul dôchodca Jiří Rotrekl († 63). Rytmus bol po celý čas po jej boku a aj keď si mnohí neprajníci mysleli, že ich vzťah je predurčený na zánik, stal sa pravý opak.

Raper je skalnou súčasťou speváčkinej rodiny, veľmi blízko má aj k jej dcére Lole a dokonca si spolu postavili aj útulné hniezdočko v Prahe. Dvojici však niečo predsa len chýba. Spoločné dieťa, po ktorom Rytmus túži viac než samotná Dara! A ako sa speváčka priznala, už zisťovali, či to bude vôbec možné. Tehotenstvo po štyridsiatke totiž nie je príliš výnimočné, no predstavuje určitý risk.

Práve preto sa Rolins, o ktorej sa už dávnejšie písalo, že ju videli na klinike pre reprodukciu, rozhodla pristúpiť k všetkému zodpovedne. „Priznám sa, že zatiaľ to ešte nechávame v rukách osudu, sme obidvaja zdraví a schopní. Mohli by nás vystreliť do vesmíru, lebo, samozrejme, podstúpili sme určité kontroly, vyšetrenia či áno, či nie, aby sme boli pripravení na všetko. Povedali nám áno, smelo do toho!“ tešila sa nedávno v Evitinej tolkšou na Exprese Rolins, ktorá je očividne presvedčená, že sa jej druhé dieťa podarí.

A hoci bábätko zatiaľ nie je na ceste, po náročnom roku, keď speváčka stratila nielen otca, ale aj najlepšiu kamarátku Evu Skallovú († 36), sa na Rolins konečne usmialo šťastie. Počas Vianoc sa na sociálnej sieti pochválila fotkou, kde oslavuje narodeniny svojej sestry Janky, a na prstenníku ľavej ruky sa jej ligoce poriadne veľký prsteň, ktorý doteraz nemala.

A nádherný šperk až príliš nápadne pripomína zásnubný. Vyzerá to teda tak, že Rytmus sa konečne vyjadril a požiadal svoju milovanú o ruku. Nemusela to však byť žiadna náhoda, keďže Dara len nedávno vypustila do sveta pesničku Všetko alebo nič. Patrik sa zrejme inšpiroval a vybral si prvú možnosť. Všetko - Daru a spoločnú rodinu. Speváčka sa k svojmu luxusnému doplnku a zásnubám do uzávierky nevyjadrila.