FOTO Druhýkrát tehotná Turjanová: Kristína, prečo tie čudné manévre?

Kristína Turjanová dlho hľadala toho pravého partnera, no všetko sa zlomilo, keď sa na jej predstavenie do divadla prišiel pozrieť motocyklový pretekár Martin Vaculík. Napriek tomu, že je od herečky mladší o desať rokov, vzťah im vydržal a dvojica sa už o pár mesiacov bude tešiť z druhého prírastku do rodiny.

Herečkin synček sa približne na jeseň dočká súrodenca. Turjanovej a Vaculíkovi sa v októbri 2015 narodil krásny synček Marko, vzápätí sa zosobášili a herečka si začala naplno užívať materské povinnosti. Pred pár dňami sa v Divadle Andreja Bagara v Nitre konal Deň otvorených dverí, na ktorom Kristína rozhodne nemohla chýbať.

Bez problémov sa s návštevníkmi fotila či rozdávala autogramy. Počas celej akcie mala oblečené krátke biele tričko a dlhé vojensko-zelené šaty. Jej tehotenstvo nebolo vôbec vidieť. Vyzeralo to tak, že sa Turjanová snažila svoje rastúce bruško maskovať. V rovnakom čase bola tehotná aj pred dvomi rokmi.

Vtedy tiež prišla na Deň otvorených dverí podporiť svojich kolegov a potešiť návštevníkov a rovnako ako teraz, aj v tom čase svoje rastúce tehotenské bruško skrývala pod dlhými pásikavými šatami. Nemá na to však vôbec dôvod. Bruško, aj keď je ešte málo viditeľné, jej pristane. Časom, keď sa bábätko bude pomaly zväčšovať, sa ním azda už pochváli.