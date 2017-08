FOTO Finalistky Miss Universe Slovensko 2017 sa na jedeň deň premenili na Mikloškove modelky: Pozrite sa, ako to vyzeralo v zákulisí!

Popri prípravách na veľké finále nedávno strávili missky jeden deň, keď sa premenili na dokonalé modelky a postavili sa pred fotoobjektív vizážistu a fotografa Lukáša Kimličku. Išlo o fotenie pre známeho módneho návrhára Fera Mikloška, ktorý je na scéne už neuveriteľných 20 rokov.

„Bolo to fotenie pri príležitosti osláv 20 rokov tvorby Fera Mikloška. Každý rok robíme aj Miss EMMA a spomínané fotenie bolo v rámci tejto súťaže. Šéfredaktorka EMMY Evička Blahútová dostala takýto nápad, že by sme to mohli spojiť s Mikloškovým výročím tvorby a jeho top 12 modelov tvorby by sme nafotili na finalistkách Miss Universe SR 2017. Dievčatá sa tak mohli na chvíľu vcítiť do pozície modeliek. Bolo to špeciálne fotené ako foto editoriál a vyjde to ako veľký materiál na 10 stranách v EMME. Sme tým všetci nadšení, bolo to krásne,“ netajila sa riaditeľka Miss Universe SR 2017 Silvia Lakatošová.

Mnohí by určite čakali, že dievčatá sa v spomínaných modeloch predvedú aj počas veľkého októbrového finále. Tam ich však čakajú iné róby. „Tieto modely, v ktorých dievčatá pózovali, slúžili len na toto fotenie. Vo finálový večer budú mať na sebe šaty od americkej návrhárky Robin Fleming, ktorá oblieka aj celosvetovú Miss Universe,“ dodala Lakatošová.