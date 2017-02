FOTO Gáborikovu frajerku Surovcovú trafil puk do tváre: Preboha, to ako vyzerá!

Tomuto sa hovorí smola. Keď v noci zo stredy na štvrtok vyrážala z domu Ivana Surovcová, aby si išla vychutnať zápas jej partnera Mariána Gáboríka, nemala žiadne tušenie, v akom stave sa bude vracať domov. Hokejový duel Los Angeles Kings s Coloradom Avalanche si užila do chvíle, keď neprišla poriadna rana. Krehkú blondínku totiž počas zápasu nešťastne trafil puk, a to rovno do tváre.

Vychudnutú priateľku Mariána Gáboríka nikto nespoznával. Ivana, zabudla si jesť?

"Som teraz skutočná hokejová priateľka," napísala Surovcová na sociálnej sieti Instagram a priložila hrozivo vyzerajúcu fotografiu. Na nej pózuje so smutným výrazom a rozbitou tvárou. Gáboríkovu partnerku trafil puk do ľavého líca. Chýbalo iba veľmi málo a hokejový puk ju mohol trafiť rovno do oka. "Fúha, zrovna ty si to schytala, tak to je smola," reagovali bezprostredne ľudia na jej snímku. "Už hráš hokej aj ty?" zavtipkoval v komentári pod fotkou Gáboríkov bývalý spoluhráč Ľubo Višňovský.