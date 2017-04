FOTO Heringhová ako iný človek: Nevera ju nakopla, schudla a vyzerá skvele!

Andrea Heringhová (35), ktorá sa dlho mohla chváliť titulom oficiálna partnerka Borisa Kollára (51), znášala podnikateľove nevery len so zaťatými zubami. No tá ostatná, keď vyšlo najavo, že Barbora Balúchová (29) otehotnela, ju zjavne dorazila. No pozbierala sa!