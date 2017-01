FOTO Heringhová po Balúchovej pôrode: Na neveru zabúda na somárskej lúke!

Balúchovej pôrod vôbec neprebiehal podľa plánu. Po nečakaných komplikáciách totiž Alexa priviedla na svet cisárskym rezom. Len pár hodín po chlapčekovom narodení Kollár dobehol do bratislavskej nemocnice s veľkou bukrétou a mamičke číslo deväť zablahoželal k bábätku.

Čítajte viac Balúchová v slzách: Toto sú jej prvé slová po pôrode Kollárovho syna

Zdržal sa tam síce len pár minút, no pre Balúchovú to bola „veľká česť“, pretože Kollár nemá vo zvyku chodiť do pôrodnice. Pred rokmi tak navštívil len Heringhovú, ktorá teraz stratila prím. Napriek tomu sa dá čakať, že ani speváčke nebude politik venovať dostatok pozornosti.

O svoje deti a ich mamičky sa síce finančne stará, no žeby si niektorú z nich aj vzal, je pri jeho životnom štýle priam nepredstaviteľné. Heringhová, s ktorou ako jedinou sa spája pomenovanie oficiálna partnerka, má, zdá sa, už všetkého plné zuby.

Z Bratislavy, kde Barbora rodila, sa rozhodla jednoducho odísť. Hlavu si spolu so svojimi deťmi Nickom (12) (pozn. red.: z predchádzajúceho vzťahu), Sarou Zoe (7) a s Boriskom (4) išla vyvetrať na Donovaly. A program mala skutočne nabitý. Náš fotograf ju zastihol práve vo chvíli, ako s ratolesťami mierila do obchodu so športovým oblečením.

Čítajte viac Najslávnejšia operná diva nosí plášť po známej Slovenke

Tam si nakúpila výstroj na svah, neskôr si požičala lyže a so športovaním sa mohlo začať. Paradoxne, hoci je Andrea na Donovaloch ako doma, lyžovať sa len učí. Vyparádená Heringhová si totiž zaplatila inštruktora, ktorý jej dokonca musel pomáhať aj s palicami. Tie jej navliekol na ruku a s úsmevnou lekciou sa mohlo začať.

Napriek tomu, že brunetka bola vyobliekaná ako Carmen Geissenová, bolo zrejmé, že zjazd z kopca by zvládla len na somárskej lúčke, a to asi iba „šusom“. Napriek tomu jej takýto relax rozhodne padol viac než vhod. Kollár s nimi nebol. V nedeľu mal totiž pracovné povinnosti. Objavil sa v politickej diskusii v RTVS.