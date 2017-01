FOTO Hudobný frajer ukázal mladučkú manželku: 18-ročný rozdiel má svoje výhody!

Juraj a Andrea sa pred niekoľkými rokmi zoznámili vďaka práci v hudobnom vydavateľstve. Vtedy však jeho súčasná manželka absolútne netušila, o koho vlastne v skutočnosti ide ,,Náš vtedajší šéf mi naznačil, že Juraj je známy v hudobnej oblasti. V tom čase som ho však vôbec nepoznala. Bol medzi nami predsa až o generáciu rozdiel. Vnímala som ho ako človeka, ktorý mi je blízky a s ktorým som si sadla,“ rozhovorila sa hneď na úvod Andrea.

Na koreň veci však prišla až vďaka svojej mame. ,,Keď ma priviezol prvýkrát domov, mama sa zľakla,že kto to k nám prišiel. Utekala z dvora do domu, a tak som sa opýtala, čo sa vlastne deje. V tom zmätku ma dokonca obvinila, že som jej zatajila fakt, že ma dovezie Ďuro Čurný. Nechápala som, pretože stále som ani len netušila, že Juraj je až taký známy. V rýchlosti som preto zadala do vyhľadávača jeho meno a až vtedy som zistila, s kým vlastne chodím,“ zaspomínala si na úsmevný moment teraz už pani Čurná.

Vekový rozdiel

18-ročný vekový rozdiel však rozhodne nie je práve tradičný, a tak nás zaujímalo, ako sa s touto situáciou vyrovnávali ich najbližší. ,,Trošku som sa bála, keď som náš vzťah ,,zoficiálňovala“ pred rodičmi. V tom čase mi to nedošlo, ale zobrali to naozaj dobre. Jedným z dôvodov bolo asi aj to, že rozdiel medzi mojou babkou a dedkom bol 21 rokov. Dedko bol dokonca pri tom, keď sa babka narodila a pleskol ju po zadku, aby začala dýchať,“ priznala s úsmevom Andrea, ktorá si život v manželstve s mužom o generáciu starším nevie vynachváliť.

Ba čo viac, vidí v ňom dokonca veľké benefity. ,,18 rokov nevnímame ako veľký rozdiel a nemyslím, že je to na škodu. Som rada, že mám muža, ktorý rozumie, ktorý vie a dokáže ma pochopiť. V čase, keď som to potrebovala, ma naozaj dokázal navigovať k tomu, že netreba brať niektoré veci úplne vážne, lebo to nie je v živote to najdôležitejšie. Takže si myslím, že ten rozdiel je v našom prípade naozaj prínosom,“ povedala nám.

Vzťah s mladšou má výhody

Juraj však priznal, že spočiatku mu napadlo, že by vekový rozdiel mohol byť problémom. ,,Keď som sa s ňou zoznámil a vedel, že je medzi nami 18 rokov, tak som si hovoril, prečo nemá tak o desať rokov viac,“ priznal, na čo mu manželka okamžite s úsmevom kontrovala.

,,Ja som mu na to odvetila, že keby som mala o desať viac, tak som už vydatá a mám dve deti,“ zasmiala sa sympatická brunetka. ,,Stalo sa to tak, ako to život priniesol. Nie je to bežné, ale v našom prípade to určite nie je na škodu,“ uzavrel Juraj.