FOTO Jedna z najväčších premien nášho šoubiznisu: Kedysi vyzerala ako Barbie, dnes je z našej herečky zaguľatená teta

Herečka Zuzana Norisová patrila kedysi k snom každého muža. Nežná blondínka akoby z oka vypadla bábike Barbie. Do krásky sa dokonca zamiloval aj syn českého zabávača Jana Krausa David, ktorý o nej zložil pesničku.

No z nežnej krásky dnes už nič neostalo. Norisová zahodila imidž sladkej Barbie, začala brať aj celkom iné divadelné či seriálové úlohy, už roky tvorí pár s hercom Ondrejom Kovaľom, s ktorým majú krásnu dcérku. Najnovšie ju diváci mohli vidieť v Búrlivom víne, kde hrala pojašenú kuchárku Soničku. A keby dnes vedľa nej postavíte tú krásku z muzikálu Rebelovú, nikdy by ste neuverili, že ide o tú istú osobu. Zuzana zmenila farbu vlasov, strih, výrazne sa zaokrúhlila, no napriek tomu ju ľudia v seriáli zbožňovali. A musíme uznať, že takto jej to pasuje možno aj oveľa viac.