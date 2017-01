FOTO Jojkárka Barmošová bez bývalého dlho nevydržala: Dôkaz, že to opäť tahá s exfrajerom!

Keď po rozvode s futbalistom Pavlom Barmošom moderátorka Lucia Barmošová spoznala o štyri roky mladšieho Martina, vyzeralo to, že opäť bude konečne šťastná a bude ten pravý. Dvojica chodila spolu po výletoch a chválili sa na sociálnych sieťach romantickými fotkami. Ich vzťah však po pár mesiacoch stroskotal a v septembri prišiel koniec. A práve to malo jojkárku položiť na kolená. „Lucia poriadne zúrila. O tom, že už nie je s Martinom, sa dočítala v novinách, čo ju veľmi ranilo,“ povedal nám dobre informovaný zdroj.



A aby toho nebolo málo, krátko po ich rozchode sa začali šíriť reči, že Martin je znova zadaný a práve dôvodom konca jeho lásky s Barmošovou mala byť tretia osoba. Chvíľu nato sa po Durasovom boku začala objavovať twiinska Daniela Nízlová. Dvojicu sme prichytili koncom novembra na muzikáli v Bratislave, kde nebola núdza o nežné dotyky i pohľady. No zdá sa, že blondínku ani to neodradilo od toho, aby si k úspešnému podnikateľovi napriek všetkému našla opäť cestu. Dokázala to aj na na konci minulého roka, ktorý mala tráviť práve s Durasom.



„Lucia a Martin sú opäť spolu. Pred Silvestrom sa spolu zabávali na diskotéke v Trenčíne, kde obaja vyzerali ako zaľúbení pubertiaci, pričom nemali problém vymieňať si vášnivé bozky pred zrakmi všetkých prítomných hostí v danom podniku,“ dozvedeli sme sa z ďalšieho zdroja.

A hoci blondínka stále tvrdí, že obaja sú iba kamaráti, usvedčilo ich aj niečo iné ako iba spoločne strávený koniec roka.



Auto trenčianskeho podnikateľa totiž parkuje už niekoľko dní pred jojkárkiným domom, pričom krátko pred 8. hodinou včera ráno spoločne opustili byt a jeho autom odfrčali preč. Iba čas však ukáže, či to obaja myslia vážne, alebo im to opäť po pár mesiacoch stroskotá.