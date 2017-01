Manželia Lelkesovci si príchod Nového roka užili naozaj na výbornú. Silvestrovali totiž v Dubaji, kde dokonca stretli aj módnu návrhárku Janu Pištejovú s priateľom. A štvorica si náhodné stretnutie rozhodla cvaknúť na mobil. ,,Megalomanský Dubaj so Sisou a Jurajom. Náhodné stretnutie, ale bol to úžasný Silvester 2016 a potom sme ochoreli, že ani ten Ples v opere sme nedali. Milujem týchto dvoch. Naj parťáci," napísala si Pištejová k fotke, ktorú si zavesila na Instagram. A hoci na zábere pózujú dve dámy s perfektnými figúrami, každému pohľad udrie iba na jedno. Na polonahého Juraja v úsporných čiernych plavkách.

A aj keď má Lelkes už po šesťdesiatke, rozhodne sa nemá za čo hanbiť. Do svetového magazínu o plavkách Sports Illustrated to síce nie je, ale takúto postavu by v jeho veku bral nejeden muž.