FOTO: Kontroverzná modelka opäť dokázala šokovať: Mia, veď ti zamrzne ... !

Prsnatá modelka Mia Bella bez problémov na sociálnej sieti zverejňuje zábery zo svojho súkromia a jej fanúšikovia si už naozaj mohli zvyknúť na hocičo. Najnovšie to však vyzerá tak, že Gašparovičová už naozaj nevie, ako by ešte viac zaujala, a tak skúša úplné extrémy. Blondínka sa totiž vybrala korčuľovať na ľad, no zabudla na podstatnú vec. Oblečenie. No a aby toho nebolo málo, dráždivými zábermi sa hneď pochválila aj na sociálnej sieti a z mrazivého zážitku si nezabudla nakrútiť ani video.





Kým iní ľudia sa otužujú v ľadovej vode, Mia evidentne dáva radšej prednosť trochu netypickejším zimným radostiam. Mínus sedem je predsa ideálny čas na to, aby človek nahodil sexi červenú bielizeň a íšiel brázdiť zmrznuté jazero. "Korčuľovanie v plavkách? Prečo nie, snáď nebudem zajtra ležať v horúčkach," napísala blondínka k fotke. Uvidíme, či o pár dní na sociálnu sieť nepribudnú Belline zábery s teplomerom v ruke.