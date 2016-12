FOTO Kontroverzná sexica z reality šou už nesmúti: Snúbenec ju odkopol, utešuje ju hviezda Kobry 11

Áno, nejde o nikoho iného, ako Marka Kellera alias miláčika žien detektíva Andrého Fuxa. Podľa českého extra.cz sa brunetka s hercom stretli počas cvičenia, no to, čo medzi sebou majú, Nikol tají. Nech už je to akokoľvek, Trojanová sa aspoň konečne usmieva po tom, ako nedávno dostala zbohom od snúbenca, s ktorým tvorila pár vyše dvoch rokov. Niet sa čomu čudovať, veď ktorá žena by sa už len v náručí tohto slávneho fešáka z televíznych obrazoviek neusmievala.