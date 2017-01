FOTO Krausova manželka si užívala luxus a romantiku v Malajzii: Kto jej robil spoločnosť?

Keď pred pár mesiacmi prasklo, že Kraus, ktorý sa dlhé roky prezentoval ako vzorný manžel, si začal románik s mladou Natáliou Puklušovou, vyjadril sa, že nevylučuje, že v budúcnosti budú tvoriť oficiálny pár. Odsťahoval sa z vily v Rakúsku a začal žiť v luxusnom byte v centre Bratislavy. Manželka Daniela celú situáciu brala veľmi ťažko a viackrát spomenula, že za rozpadom ich vzťahu stojí blond herečka.

Situácia sa dramaticky zmenila vo chvíli, keď sa začalo povrávať, že románik medzi Krausom a Puklušovou má pauzu. Scenárista začal čoraz častejšie navštevovať rodinu v Rakúsku a dokonca s nimi strávil aj najkrajšie dni v roku, vianočné sviatky. Vtedy sa dokonca zdržal až do rána. No šťastný návrat domov sa očividne nekoná. Všetko totiž nasvedčuje tomu, že sympatická Daniela nevernému mužovi nedokáže odpustiť a život si už zariadila po svojom.

A hlavne bez neho. Do redakcie sa nám totiž dostala fotografia, na ktorej pózuje usmiata a spokojná pani Krausová aj s dcérou z paluby lietadla. Zaujímalo nás, či sa s deťmi rozhodla stráviť dovolenku a či bol s nimi aj Andy Kraus.

„Práve som pricestovala s deťmi z krásnej dovolenky a manžel s nami nebol,“ reagovala Krausová. Z jej slov bolo hneď jasné, že si nadovšetko oddýchla a zabavila sa aj bez muža. „Boli sme v Kedah v Malajzii na ostrove Langkawi,“ dodala. Vyzerá to tak, že ťažký rok ju napokon vôbec nezlomil, skôr naopak. Do nového vykročila s úsmevom a očividne už bez neustálych myšlienok na to, čím si nedávno prešla.