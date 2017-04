FOTO Kucherenko by si mala brať príklad zo svojej niekdajšej sokyne: Silvia, takto sa starne s noblesou!

Blonďavá Bratislavčanka a Kucherenko tvorili pár päť rokov. Z tohto vzťahu im zostal chlapček, ktorý síce nosí otcovo meno, no, ako sa písalo už v minulosti, pozná ho len z médií. „Stále sa na tatina pýta, no nemôžu sa stretávať ani potajme. Ona ho drží nakrátko,“ vyjadrila sa v roku 2013 Anna, pričom narážala na jeho súčasnú manželku Silviu. Anna zároveň tvrdila, že zámožný podnikateľ ju namočil do dlhov.

„Keď sme boli partneri, boli na mňa napísané nejaké nehnuteľnosti. Sergej však neplatil úvery, tak som ich dala prepísať na neho. Keďže úvery nesplácal, banka mu všetko zobrala,“ oháňala sa modrooká Bratislavčanka, od ktorej vyjadrení už prešlo pár rokov a za ten čas sa toho stihlo veľa zmeniť. Ako vidieť na jej profile na sociálnej sieti, je znova zamilovaná a doslova žiari šťastím.

To sa však o Silvii povedať nedá. Na uväzneného manžela stále čaká, sťažuje sa, že teraz už nesedí na peniazoch, ako si mnohí mysleli, a internet zabáva vtipnými videami, na ktorých sa snaží dokázať, že jej krása je prirodzená. Hm, modelke to nikto neuverí, ale zato Kucherenkovej bývalej láske áno. Na Anne totiž vidieť, že sa nesnaží bojovať proti veku, ale radšej si užíva rodinku.