FOTO Najväčšia odvaha na markizáckej párty: Evelyn sa narvala do ultra mini šortiek a všetkým ukázala polovicu zadku!

Ako to už býva zvykom, Markíza vždy pred začiatkom sezóny zorganizuje pre svoje tváre veľkú letnú párty. Nebolo to inak ani tento rok. Do podniku v centre Bratislavy prišli herci, moderátori či speváci. O pozornosť sa postarali najmä hviezdy blížiacej sa šou Let‘s Dance. No kým Silvia Lakatošová všetkým vyrazila dych sexi minišatami a dlhými nohami, Evelyn všetkým ukázala poriadne stehienka v krátkych šortkách.