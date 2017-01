FOTO: Najznámejšia slovenská bacuľka Evelyn to zjavne vzdala s chudnutím: Také líca ešte nemala!

Kariéra Evelyn Kramerovej odštartovala vďaka jej vtipným videám, ktorými pravidelne zásobuje sociálne siete. Dnes ráno bola hosťom v markizáckom Teleráne, v ktorom rozprávala o svojich cestovateľských zážitkoch a o tom, čo má momentálne nové. Dobre naladená a spokojná komička bavila svojím humorom a úryvkami videí všetkých prítomných hostí. No už na prvý pohľad bolo zjavné, že Evelyn výrazne pribrala v tvári. Aj keď prednedávnom tvrdila, že každý deň cvičí a obmedzuje sa v jedle, vyzerá to tak, že s chudnutím sa rozhodla skoncovať.

V stredu ráno vo vysielaní totiž predviedla plné líca, kypré tvary, červenú tvár a zaokrúhlené boky i zadok. Je možné, že zaoblenie spôsobila reakcia na nedávny rozchod s priateľom a Evelyn smútok zaháňa dobrotami? Alebo sa jednoducho rozhodla prestať cvičiť? To vie len samotná komička, no jednoznačne je to veľká škoda. Pochudnutá Kramerová vyzerala skutočne skvele.