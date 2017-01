Hoci mal z tejto ponuky rešpekt, napokon sa neherec Tribula rozhodol, že bude súčasťou novej hry Divadla Aréna Extasy Show. A keďže aj on sám vie, že si ľudia z jeho účesov a hlavne ofinky radi vystrelia, nemá problém zabávať sa na tom aj on.

„Pri pánovi riaditeľovi Kukurovi veľmi nemáte šancu povedať nie, pretože on vám to oznámi, položí telefón a vymaľované. Potom som dlho rozmýšľal nad tým, že prečo práve ja. Jediné logické mi z toho vyšlo, že ma chcel vidieť učesaného,“ vtipkoval redaktor. Podarilo sa. V predstavení by mu jeho nagélované háro mohol pokojne závidieť aj Travolta. A dokonca si zo seba vystrelí aj počas hry.

„Dobre mám tie vlasy? Ja si na nich zakladám. Je to v poriadku?“ spýta sa v spomínanej novinke Extasy Show, v ktorej sa objavuje aj uväznený herec Dušan Cinkota, redaktor. Janko, áno. Tvoje háro je skutočne neprehliadnuteľné...