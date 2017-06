FOTO Opäť sa predviedol! Známy moderátor poriadne šokuje, skončil v posteli s desiatkou sexi žien!

Čítajte viac Je to naozaj vážne! Jakub Prachař už svoju tehotnú ženu nesprevádza ani ku gynekológovi

Jakub Prachař sa prednedávnom spoločne s Milanom Juniorom Zimnýkovalom stal moderátorom pripravovanej šou TV JOJ Take me out. Ide o netradičnú a zábavnú zoznamku, do ktorej sa evidentne zapojil aj samotný Jakub.

Svedčia o tom zábery, ktoré sa podarilo urobiť jojkárskemu Topstaru. Na nich je Jakub v posteli a spoločnosť mu robia sexi dievčatá, ktoré budú v relácii účinkovať. Danú situáciu si užívali predovšetkým slečny, ktoré na Jakuba nešetrili slovami chvály. "Aj sa mi podarilo chytiť sa ho. Všetky sme sa s ním vyspali v posteli," povedala sympatická brunetka, ktorú doplnila druhá: "Dobre vonia. Taký zlatučký, modré očká…"

A čo na tieto chvíle hovorí sám Jakub? "Škoda, že som pri tom nebol nahý. Tým pádom to bolo také nezaujímavé. Mal som pyžamo a to je o ničom..," dodal smutne moderátor. Či bola v tejto vete istá dávka humoru, alebo to myslel smrteľne vážne, vie už len on sám.

