FOTO Peter Nagy čoskoro oslávi okrúhlu 60-ku: Ženy, sexi akty a nezabudnuteľný účes

Kariéru Petra Nagya (57) naštartovala pesnička Profesor Indigo, v ktorej si slovenské publikum mladého drzého speváka úplne zamilovalo. Kučeravý rebel si svojím šarmom získal tisícky fanúšičiek rôznych vekových kategórií. Šťastie v láske mu to však neprinieslo. Manželstvo s prekladateľkou Janou, s ktorou má syna Filipa, sa rozpadlo po 15 rokoch a nevyšlo mu to ani s mladučkou priateľkou Monikou. Nagy to však s hudbou nevzdal a aj pred 60-tkou je stále rovnakým fešákom.