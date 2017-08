FOTO Posledné zábery zosnulého Majstra N († 71): Takto vyzeral pár týždňov pred smrťou!

Zabávač Jozef Nodžák (†71) alias Majster N po niekoľkých rokoch prehral boj so zákernou chorobou. O zdravotných problémoch miláčika detí informoval približne pred rokom aj týždenník PLUS 7 DNÍ. Navštevovať mal Národný onkologický ústav v Bratislave: „Nemá dobré výsledky, mal by sa podrobiť liečbe,“prezradili vtedy zdroje z nemocnice.

Napriek tomu, že bol vážne chorý, na to, čo tak najviac miloval, nezanevrel. A tou vecou bol humor a zabávanie detí. Keď sa objavil na akejkoľvek akcii, sršal dobrou náladou, neustále sa smial, chrlil zo seba vtip za vtipom a iba málokto by povedal, že tak energický človek pomaly zomiera. Jedna z posledných akcií, kde sa Majster N objavil, bolo podujatie k Dňu detí 1. júna. Zabávač vtedy vystupoval v Žiline. No keďže už vtedy vedel, že je to s ním zle, bola to jedna z jeho posledných akcií. Na záberoch je pochudnutý, no úsmev na perách mal neustále. Krátko na to však odišiel na Oravu, kde chcel stráviť svoje posledné chvíle. Jozef Nodžák zomrel v pondelok. Česť jeho pamiatke.