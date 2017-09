FOTO Premiérový tím v Pevnosti Boyard: Verešovej horúca erotika, poníženie Jakaba, ale aj slizký Rasťo Sokol!

Markíza včera vrátila na obrazovky veľkolepú súťažnú šou Pevnosť Boyard. A prvý tím to nemal už od začiatku vôbec jednoduché. Po prvých disciplínach nasledovala návšteva Otca Fourasa vo veži. Tam sa ocitol obľúbený vedátor Karol z Dobre vedieť! A hoci na obrazovkách pôsobí, že vie skutočne všetko, hádanku neuhádol a odchádzal s dlhým nosom.

No modelka Verešová ihneď v tíme zdvihla náladu. Hlavne pánom. Ocitla sa v disciplíne, kde sa musela opatrne dostať na opačnú stranu točiacej trubice, kde visel kľúč. Andrea si na ňu dráždivo ľahla a ako mačka sa pomaličky doplazila do cieľa. Keď ju pri tom kolegovia sledovali, takmer im padla sánka. Verešová bola tak sexi, že keby na pánov nešla kamera, rozhodne im tečú sliny až po zem.

Diváci mohli neskôr vidieť v akčnej scéne aj herca Roba Jakaba. Toho usadili do trenažéra, ktorý sa začal točiť dokola a Robo zatiaľ musel vylúšťiť matematickú úlohu. Keby však počul, čo vonku zahlásila Verešová, možno by to nedopadlo úspechom. ,,To som mala radšej ja ísť. On to nedá, on je veľký streser, je premotivovaný!" komentovala ho Andrea. Keď to však napokon vylúštil, ešte si do neho pichol aj vedátor Karol. ,,Vylúštil to, hoci má vyštudovanú VŠMU," robil si posmešky.

Krušné chvíle rozhodne zažil aj moderátor Rasťo Sokol. Toho navliekli do obtiahnutého kostýmu a zavreli do miestnosti plnej slizu. V nej musel z lepkavej a slizkej podlahy hádzať lopty do terča. Žiaľ, bolo to nad jeho sily a olepený moderátor to nakoniec nedal. Celý tím však predviedol bravúrny výkon, o čom svedčí aj fakt, že nazbierali mnoho kľúčov, za čo ku koncu získali veľa indícií a tak vylúštili poslednú hádanku. A výsledok? Vybojovali si krásnych 6580 eur!