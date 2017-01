FOTO Rekordér Slavo sa rozpleštil priamo pred divákmi: Krv a rýchly zásah záchranárov!

Slavo a Štefan sú už v hre po 14-krát. To, že dobre hádajú a majú za sebou nahraté už vyše 16-tisíc eur, nie je žiadnym prekvapením. No dnes večer sa však stane niečo, čo málokto čakal. Potom, ako uhádnu presný vek 35 ročného muža vo finále na prvú šupu, sa Slavo rozbehne k publiku, aby si s ľuďmi tľapol. Bohužiaľ sa mu stane nepríjemná vec.

Ako sa bude totiž vracať k súťažnému pultu, šmykne sa, spadne a zraní si lakeť. A to tak, že potečie krv.

Slavo však na sebe, hoci ho to muselo poriadne štípať, neukázal žiadnu bolesť a pokračoval v rozhovore s Vladom Voštinárom. No potom si všimol, že rana mu dosť krváca. Rýchlo k nebu nabehla asistentka, ktorá mu ranu začala rýchlo utierať. ,,Zdravoťáka, zdravotáka!" kričala. Natáčanie a kamery sa zastavili, pribehol záchranár a kým mu ošetroval ranu, asistetnka utierala krv na podlahe. Pokračovalo sa až potom, ako mu to záchranár prelepil. Všetko uvidíte dnes o 15:55 v Uhádni môj vek na Jojke.