FOTO Rosnička Vavrinčíková prichytená ako čašníčka: Vedľajšia brigáda popri televízii?

Lenka, samozrejme, nezavesila svoju televíznu kariéru na klinec. Do bratislavskej kaviarne, kde majú s majiteľmi povolený vstup aj ich mačky, prišla rosnička na pár hodín vypomôcť kvôli dobrej veci. Celý výťažok totiž putoval do charitatívnej zbierky. Ak ju niekedy práca v Markíze omrzí, ako čašníčku by ju všade rozhodne brali. Jej schopnosti totiž poriadne ocenili dokonca aj prítomné mačičky.

