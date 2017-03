FOTO Lekár bezdomovec, ktorého zachránil Rozboril, skončil v liečebni: Čo sa stalo?

Hoci mal Ľubomír našliapnuté na úspešný život, všetko sa zmenilo v momente, keď bodol svojho otca a putoval za mreže. A ani po prepustení z väzenia nenašiel pokoj. Nemal sa totiž kam vrátiť, keďže medzičasom mu jeho sestra predala byt, a tak skončil na ulici. Bratislavou sa uznávaný lekár, ktorý liečil aj nášho bývalého prezidenta Rudolfa Schustera, predieral bez jedla a peňazí.

Až raz sa na neho usmialo šťastie. Nedávno si ho všimli dve študentky, ktoré napísali Vilovi Rozborilovi a vysnívali mu pomoc. Podarilo sa. Moderátor ho našiel a spolu s Vysokou školou svätej Alžbety mu podali pomocnú ruku. Dokonca mu vybavili, že už čoskoro môže vycestovať na misiu do Afriky, kde sa opäť bude venovať liečeniu ľudí.

Ešte predtým sa však Ľubomír, ktorý doteraz živoril a prespával, kde sa dalo, musí dať dokopy. Práve preto ho len nedávno hospitalizovali na slovenskej klinike. Rozboril však na neho nezabudol a počas 2. sviatku vianočného bol lekára spolu so svojou priateľkou pozrieť. Zistiť, ako sa mu darí a či niečo nepotrebuje.

„Doktora Laurinca sme so Sandrou navštívili, lebo je na celkovom preliečení a bol tam i cez sviatky. Sandra mu navyše priniesla peniaze z predaja jej krémov, pričom posledný týždeň pred Vianocami sa vzdali zisku v prospech pána doktora. Ľubo sa má fantasticky a teší sa do Afriky, kam by mal odcestovať na jar,“ prezradil nám Vilo, ktorý sa v spomínanom zariadení zdržal viac než hodinu. A hoci do auta odchádzal poriadne zamyslený, iste bol rád, že na vlastné oči videl Laurincove pokroky.