FOTO Single Barmošová vyrazila tvrdo do boja: Chlapov balí na mega výstrih!

Jojkárka pravidelne zásobuje svoj profil na sociálnej sieti fotkami z výletov, zo spoločenských udalostí či z lyžovačky. A najnovšia jej fanúšikov veľmi potešila. Najmä mužov. Lucia totiž zverejnila záber, na ktorom síce upozorňuje na čiapku, no všetky pohľady okamžite padajú do jej bujného dekoltu. „K dnešnému kostýmu na vysielanie by sa hodila aj moja zimná čiapka,“ zabávala sa pod fotkou Barmošová, ktorá, zdá sa, už nebude dlho single. Takýmto štýlom totiž uloví ďalšieho chlapa raz-dva.