FOTO Slovenskú herečku by ste nepoznali: Bez make upu sa z nej stáva iná žena!

Obľúbená televízna ryšavka a herečka Barbora Švidraňová je na každom vystúpení či spoločenskej akcii dokonale upravená a skvelý make up je pri nej jednoducho súčasťou balíčka. Pred sviatkami však na zložité úpravy herečka zjavne čas nemá, a to najmä preto, že je v jednom obrovskom pracovnom kole. So svojimi fanúšikmi preto nedávno zdieľala záber, na ktorom za zvečnila nenalíčená.

„Nálada... ale o 4 dni sú už Vianoce!!! Už bude svätý pokoj,“ okomentovala snímku Švidraňová, ktorá už zjavne bojuje z posledných síl. Aj preto jej vôbec neprekážalo, že nemala na sebe žiaden make up. Barborinmu vzhľadu to však vôbec neuškodilo, no stala sa z nej úplne iná žena.